Thesocialpost.it - Gli audio dei ragazzi morti nel Natisone, il vigile risponde a Patrizia: “Ancora lei?”

Leggi su Thesocialpost.it

Sono le 13:29 del 31 maggio 2024 quandoCormos chiama il 112. Con voce calma spiega aldel fuoco di turno, Andrea Lavia, che si trova in mezzo alinsieme a Bianca Doros e Cristian Molnar. «Siamo come su un’isola», dice, mentre in lontananza scorge il ponte romano.Leggi anche: Tragedia del, la procura di Udine chiude le indagini: quattro indagatiSette minuti dopo, alle 13:36, richiama: «Il livello dell’acqua si sta innalzando». Questa seconda telefonata dura 11 minuti, di cui sei passati in attesa, con una musica di sottofondo. È la chiamata più drammatica tra quelle depositate agli atti della procura, a conclusione delle indagini sulla tragedia in cui i tre amici, tra i 23 e i 25 anni, hanno perso la vita.Un minuto dopo, alle 13:48,effettua una terza telefonata.