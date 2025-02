Liberoquotidiano.it - "Gli anti-Trump italiani? Zac, ti portano alla Cina". Roba da matti: cosa spunta su Repubblica

Poche ore fa Donaldha diffuso sui social il video su Gaza creato con l'Intelligenza artificiale. "Diamolo pure, con alcuni aspetti da cafonata", commenta Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Un video in cui si mostra come sarebbe la Gaza "izzata": "Statue d'oro, piscine, grattacieli, qualche figura barbuta, ballerine.allude a uno scenario in cui non c'è più Hamas, non c'è più terrorismo, e quel lembo di terra può rappresentare ricchezza e benessere". "Con canoni estetici che potranno non piacere, ricordano Las Vegas o Mar-a-Lago - spiega il direttore editoriale di Libero -, ma perer tutto tranne che un'offesa". E intanto la sinistra italiana impazzisce, mentre i particolari siti americani filo-democratici non hanno neanche valorizzato la notizia, senza fare polemiche su un clippino.