Universalmovies.it - Gli Anelli del Potere S3 | Jamie Campbell Bower nel cast

La produzione della Stagione 3 di Il Signore degli: Glidelè pronta a partire, ma lo farà con due nuovi attori di rilievo.Deadline quest’oggi ha confemato chee Eddie Marsan si sono aggiunti aldei nuovi episodi, le cui riprese dovrebbero partire questa primavera presso gli Shepperton Studios nel Regno Unito. Ricordiamo che la conferma ufficiale di Amazon è arrivata solo qualche settimana fa.La fonte non ha ottenuto informazioni chiare sui ruoli assegnati ai due nuovi attori, ma pare che la stella di Stranger Things (ha interpretato il villain Vecna) possa aver ottenuto un ruolo molto centrale, il cui nome in codice viene identificato come “Arlen”, con una descrizione che parla di cavaliere di alto rango. Magari un nuovo interesse amoroso per Galadriel (Morfydd Clark)?Il Signore degli: GlidelNote di ProduzioneLa serie Glidelè guidata dagli showrunner ed executive producer J.