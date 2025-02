Lapresse.it - Giustizia, Tajani: “Pronti a dialogo con magistratura su riforma”

“Abbiamo deciso di confrontarci con i magistrati e con gli avvocati, di ascoltare. Se loro chiedono un incontro va benissimo. Ci incontriamo, ascoltiamo che cosa chiedono. È difficile poter decidere prima di ascoltare le richieste. Noi siamoal, al confronto, lo siamo sempre stati e vedremo quali saranno le idee, le richieste e le proposte, poi dopo si valuterà”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio, uscendo dal Senato dopo il question time, rispondendo alle domande dei cronisti sul vertice avvenuto in mattinata a Palazzo Chigi sulladella. “Ci sarà un incontro con l’Anm e con le Camere penali, ascolteremo le opinioni dell’avvocatura e dei magistrati. Quali sono le loro proposte. Scioperare è legittimo“, ha aggiunto. “Lo sciopero non crea problemi al governo, allunga però i tempi dei processi e sappiamo bene che lalumaca ormai in Italia costa tra il 2 e il 3 per cento del Pil”, ha ribadito il vicepremier.