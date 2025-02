Unlimitednews.it - Giustizia, Parodi “Sciopero Anm è a difesa della Costituzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo farci conoscere dai cittadini in un modo diverso da come siamo stati rappresentati. Non è unocontro qualcuno ma adi una serie di principinei quali fermamente crediamo e crediamo che siano la soluzione migliore non per i magistrati, ma per i cittadini”. Lo ha detto a 24 Mattino, su Radio24, il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare, in merito alloproclamato per oggi.Con la separazione delle carriere “temiamo che il giudice sia condizionabile”, sottolinea. “Che ci possa essere in prospettiva un progressivo mutamento genetico del pubblico ministero e quindi che il pm possa essere condizionabile e condizionato dall’esecutivo e dai poteri forti è purtroppo un rischio che molti avvertiamo.