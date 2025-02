Internews24.com - Giuntoli puntualizza: «Thiago Motta non è in discussione, ieri una prestazione inaccettabile! Sulle responsabilità della società rispondo così»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl direttore sportivoJuventus, Cristiano, chiarisce quella che è la posizione del club sul futuro diIntervistato da Sky Sport il giorno doposorprendente eliminazione dalla Coppa ItaliaJuve per mano dell’Empoli, il direttore sportivo bianconero Cristianoha parlato. Queste le sue dichiarazioni sudalle quali traspare come il futuro dell’ex Inter sia ancora stabile sulla panchina bianconera.PAROLE– «Siamo in linea con quanto detto dal mister.è stata una. Stamattina ci siamo trovati a mente fredda col mister, Ferrero e Scanavino e abbiamo parlato alla squadra. Stamattina abbiamo parlato alla squadra: siamo tutti convinti, e la squadra per prima, di dover fare di più e che abbiamo il dovere di centrare la Champions League nelle prossime dodici partite».