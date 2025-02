Inter-news.it - Giuntoli: «Juventus inaccettabile! Thiago Motta? Non è in discussione»

Dopo la disfatta in Coppa Italia contro l’Empoli, Cristianofa luce sul momento della. Il dirigente sportivo bianconera prova a rassicurare, anche sul futuro di– Cristiano, intervistato da Sky Sport 24 all’indomani della caduta rovinosa dellain Coppa Italia, dichiara: «Sono d’accordo con quello che ha detto mister. Quella di ieri è stata una prestazionee di questo no è convinta la squadra, l’allenatore e anche noi. Questa mattina ci siamo trovati a mente fredda con Maurizio, col presidente Ferrero e con il mister davanti alla squadra. Sono convinti di dover fare di più e centrare in queste ultime partite l’obiettivo della Champions League»., che momentaccio:fa luce sul futuro diARRABBIATI – Cristianoprosegue: «Noi siamo convinti che il progetto iniziato quest’estate sia importante, stia dando valore, con tanti ragazzi giovani e siamo convinti che in futuro ci possa dare grandi soddisfazioni.