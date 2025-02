Feedpress.me - Giuntoli blinda Motta: "Non è in discussione, ma la squadra deve fare di più. Con l'Empoli gara inspiegabile"

«Noi siamo convinti che il progetto iniziato quest’estate sia importante, che stia creando valore visto che giocano tanti ragazzi giovani: siamo convinti che in futuro ci possa dare grandi soddisfazioni, quindi Thiagonon è in": lo ha detto il Managing Director Football della Juve, Cristiano, in un’intervista a Sky all’indomani dell’eliminazione dalla Coppa Italia..