Juventusnews24.com - Giuntoli a Sky: «Thiago Motta non è in discussione, il progetto è importante e ci porterà a soddisfazioni in futuro. La società è sempre responsabile»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Cristianoha parlato così ai microfoni di Sky: tutte le dichiarazioni del Managing Director Football JuventusCrisitano, Managing Director Football Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky per analizzare la doppia eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League.PAROLE– «Siamo in linea con quanto detto dal mister. Ieri è stata una prestazione inaccettabile. Stamattina ci siamo trovati a mente fredda col mister, Ferrero e Scanavino e abbiamo parlato alla squadra. Stamattina abbiamo parlato alla squadra: siamo tutti convinti, e la squadra per prima, di dover fare di più e che abbiamo il dovere di centrare la Champions League nelle prossime dodici partite».– «Siamo convinti che il, sta dando valore facendo giocare tanti giovani.