361magazine.com - Giulia Salemi, mamma glam alla sfilata di Rambaldi: da pannolini e notti insonni al front-row della MFW

A poco più di un mese dal parto,torna sotto i riflettori con stile. Tra tiralatte e make-up, l’influencer sfila in prima fila con look da trendsetter, dimostrando che la maternità può essere super fashionA poco più di un mese dnascita del piccolo Kian, frutto dell’amore con Pierpaolo Pretelli,è pronta a riconquistare le passerelle. Tra biberon e tiralatte, la moe influencer dimostra che la maternità non le ha rubato il suo fascino e il suo spirito da vera trendsetter. Non solo sui social con i suoi video sponsorizzati di beauty, ma anche in prima fila, dove la sua presenza incanta ancora una volta.Il debutto diMilano Fashion Week non poteva essere piùour. Apre le danze con un look sobrio ma super chicdi N.21: un tubino nero con gonna midi e cut-out sul décolleté, impreziosito da fiocchi neri.