News.robadadonne.it - Giulia Galiotto, la madre: “Il suo assassino è libero, lo Stato ci chiede il risarcimento”

Leggi su News.robadadonne.it

venne uccisa a 30 anni a San Michele dei Mucchietti di Sassuolo dall’ex marito Marco Manzini l’11 febbraio del 2009, colpita ripetutamente con una pietra e poi scaraventata nel fiume Secchia, nel tentativo di inscenare un suicidio.Il suo, che aveva voluto incontrarla con una scusa, ècondannato a 19 anni di reclusione, ma già nel 2022 gli èconcesso il regime di semilibertà, e nel 2024 ha espiato del tutto la pena, per una totale di 15 anni di carcere.Già così la storia di, e la sua tragica fine, potrebbero essere uno di quei tanti casi di “giustizia a metà”, di pene senza una certezza e non proporzionate all’entità del crimine, eppure non è la parte peggiore.Perché Manzini, a oggi un uomo, deve ai parenti della vittima un milione e duecentomila euro di, ma, come ha spiegato Giovanna Ferrari,di, risulta nullatenente, quindi incapace di saldare il debito con la famiglia della donna che ha assassinato.