Giudice Sportivo, le decisioni dopo i Quarti di Coppa Italia: ufficiale la squalifica di Asllani! Salta il derby

di Redazione, lediladiilin semifinale col MilanIl giornola fine deidi Finale di, sono arrivate oggi ledelMastrandrea. Sono due i calciatori che salteranno le semifinali d’andata tra Empoli e Bologna e tra Milan e Inter: uno di essi appartiene proprio alla squadra nerazzurra. I giocatori in questione sono Kristjane Liam Henderson.Il centrocampista della beneamata aveva infatti rimediato un cartellino giallo pesante nel corso della sfida di martedì contro la Lazio: essendo già in diffida, è scattata in automatico laper una giornata. Stessa cosa capitata ad Henderson dell’Empoli, nel corso della sfida di ieri sera contro la Juventus.