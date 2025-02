Lanazione.it - Girandola di medaglie per i giovani pratesi

e piazzamenti di prestigio, in diverse specialità e molteplici competizioni svoltesi in tutta la regione (e non solo). Un weekend positivo quello appena trascorso per l’Atletica Prato, stando perlomeno ai risultati colti dagli atleti. Iniziando ad esempio da Firenze, dove sono andati in archivio i campionati toscani outdoor di lancio del disco e martello: Damiano Ferrari è salito sul gradino più alto del podio nel martello. Due i bronzi nel disco: Luca Terreni da un lato, Sara Radi dall’altro (con Anna Fiesoli decima). Nel capoluogo della Toscana si sono tenuti anche i campionati toscani outdoor di lancio del giavellotto: si sono messe in mostra l’"allieva" Beatrice Nannucci che con una prestazione di 32.19 è riuscita ad ottenere l’argento e la "cadetta" Giulia Seghetti che con 27.