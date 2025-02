Metropolitanmagazine.it - Giovanni Scifoni, chi è la moglie Elisabetta Cobre

ha sposato lanel 2005. La compagna di vita dell’attore è una donna lontana dal mondo dello spettacolo diventata conosciuta al grande pubblico per la web serie “La mia jungla” nel 2020, ideata danel corso del lockdown, dove appariva insieme a tutta la famiglia., chi sono lae i figliOggi il nuovo volto della fiction Che Dio Ci Aiuti sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno, dove presenterà l’ottava stagione della serie che vede protagonista Francesca Chillemi, al via da stasera. L’attore con una carriera trentennale alle spalle iniziata sul finire degli anni Novanta a teatro, proseguita poi parallelamente in tv, dove lo abbiamo visto in serie come L‘Onore E Il Rispetto, Don Matteo, Un Caso Di Coscienza e tra le ultime Doc, Leonardo, Fosca Innocenti, Viola Di Mare, ed al cinema quando debuttava nel 2003 nel film La Meglio Gioventù di Marco Tullio Giordana.