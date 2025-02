Liberoquotidiano.it - Giornata mondiale della Natura, 3Bee lancia XNatura

La naturetech, la divisione di Nature Intelligence specializzata nel monitoraggio ambientale. Grazie all'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale, sensori IoT, tecnologie satellitari e cloud computing, Xmira a digitalizzare la gestione di impatti e rischi su, biodiversità e clima. In occasionedi lunedì 3 Marzo, la naturetechannuncia il lancio di X, la divisione interna di Nature Intelligence focalizzata sul monitoraggio e la gestione dei rischi e degli impatti ambientali. Xnasce dalla consolidata esperienza di anni di ricerca e svilupponaturetech e si propone come punto di riferimento per imprese, municipalità e parchili che vogliono integrare soluzioni data-driven nelle loro strategie di gestione ambientale.