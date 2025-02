Bergamonews.it - Giornata delle Malattie Rare: torna “La Carovana della Ricerca”

Bergamo. In occasioneMondiale, la Fondazione ETS A.R.M.R. – Aiutie la UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) organizzano La2025, iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanzascientifica e sulle difficoltà affrontate dai pazienti e dalle loro famiglie.L’evento si svolgerà sabato 1° marzo 2025, dalle ore 10:00 alle 12, e vedrà la partecipazioneauto dei volontariAssociazioni diprovincia di Bergamo.Il corteo partirà alle ore 10:00 dal Centro Ricerche Cliniche per le“Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri – IRCCS a Ranica (ritrovo alle ore 9:45), attraverserà il centro cittadino con una sosta simbolica a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, per poi giungere al Centro “Anna Maria Astori” dell’Istituto Mario Negri – IRCCS situato al Kilometro Rosso.