Giorgio Pasotti in scena a Treviglio con “Io, Shakespeare e Pirandello”

. Domenica 9 marzo 2025 alle 21 al Teatro Nuovoandrà in“Io,”, con. Regia di Davide Cavuti. L’esibizione, che inizialmente era prevista giovedì 6 marzo, ha questa nuova data.Un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere di due grandi scrittori Williame Luigii cui testi saranno interpretati dall’attore: l’attore proietterà gli spettatori nelle atmosfere disegnate da alcuni dei più grandi uomini della letteratura internazionale.interpreterà i testi in modo originale, calandosi nei vari personaggi attraverso le storie che saranno raccontate. Lo spettacolo è suddiviso in due quadri: il primo è un omaggio al più grande drammaturgo del mondo, William: si partirà dal “discorso di Marcantonio”, tratto da “Giulio Cesare”, fino al più celebre monologo del teatro, “l’Essere o non essere di Amleto”.