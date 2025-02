Biccy.it - Giorgia: “Cosa mi ha bocciato Conti e com’è nato il duetto con Annalisa”

Leggi su Biccy.it

Sarà anche finita fuori dalla Top 5 alla finale del Festival di Sanremo 2025, ma almenoha trionfato nella serata delle cover grazie a Skyfall cantata in coppia con. La cantante ospite di Linus e Savino a Radio Deejay ha rivelato che in realtà nella serata dei duetti avrebbe dovuto cantare un medley, ma che Carlohal’idea e solo a quel puntoè intervenuta e ha proposto Skyfall.ha raccontato l’evoluzione dele ha confessato di essersi trovata benissimo con la sua collega.?sulcon: “Lei è anche più pignola di me”.“Non è Carlo che scegliecantiamo nella serata delle cover, però certamente gli ho sottoposto quello che avevano scelto. Però non è stato semplicissimo. Perché io all’inizio avevo delle idee diverse, volevo fare il medley e lui però me l’hae quindi nulla.