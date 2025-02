Lanazione.it - Giochi e visite: il Carnevale dentro al museo

Dopo il successo della festa, organizzata dalla Pro Loco di Fiesole con le principali associazioni locali, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone fra sfilata ein piazza, domenica ildel capoluogo si sposta alarcheologico, con un laboratorio per la realizzazione di maschere personalizzate. L’iniziativa è rivolta ai bambini fra i 7 e gli 11 anni e alle loro famiglie. Precede la visita guidata, durante la quale i piccoli partecipanti potranno prendere ispirazione dai reperti esposti nelle sale, come i bronzetti votivi o le terracotte del tempio o del teatro romano, per le creazione dei loro travestimenti. Il laboratorio è a pagamento (5 euro a bambino), mentre l’ingresso è gratuito sia per i bambini che per un accompagnatore, con prenotazione obbligatoria tramite il sito: www.