Giochi al parco ‘non utilizzabili’ | Acquistati dall’associazione a rischio spazio per i bimbi

Ravenna, 27 febbraio 2025 – I cartelli dicono ’Non utilizzabile’, con il segnale triangolare di pericolo. E, per fare in modo che nessuno le usi, la palestrina e il castello per bambini su cui sono stati affissi sono stati anche avvolti da nastro bianco e rosso e recinzione da cantiere. Una doccia fredda per l’associazione San Zaccaria insieme, che li ha. “Da gennaio chiamo in Comune per capire, ieri mi hanno detto che le smonteranno e che non sono più utilizzabili – dice Maria Luisa Mengozzi, la ’factotum’ di San Zaccaria insieme –. Ma noi ci siamo anche offerti di far sistemare ia spese nostre, in modo che possano riottenere il certificato di conformità”. Tutto inizia qualche anno fa, a San Zaccaria, quando l’associazione acquistaper diverse decine di migliaia di euro per due aree verdi del paese.