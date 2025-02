.com - Ginevra, in pre-order il vinile di Femina, le prime date live

«A quasi un mese dall'uscita diposso finalmente annunciare che uscirà? il. Ilper me e? un oggetto prezioso e il suo ascolto e? una sorta di rituale, un momento unico che mi lega ancora di più? alla musica, anche per questo ci tenevo particolarmente che venisse pubblicato il formato fisico di questo mio ultimo album. Per celebrare l'uscita delabbiamo organizzato 5 showcase speciali – dal nome "Piccoli appuntamenti con amplificatori" – in cui potremo incontrarci di persona.