Anconatoday.it - Ginevra, in coma a 23 anni dopo un incidente. Il padre sospende il lavoro per starle accanto: la raccolta fondi

Leggi su Anconatoday.it

CANTIANO - “Mia figliaun graveè in, ricoverata in terapia intensiva a Perugia, lontano da casa mia”.Furiosi, ventitreenne di Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino, ha avuto unstradale il 14 febbraio. Il papà, Matteo, ha lanciato un appello.