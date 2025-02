Giallo su morte di Hackman e la moglie

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.20 La Polizia di Santa Fe ritiene "sospetta" ladell'attore Genee dellaBetsy Arakawa,trovati senza vita nella loro villa. Morto anche il cane. Due addetti alla manutenzione hanno trovato i cadaveri. La porta era aperta ma non forzata. La donna era in bagno, sul pavimento. Alcune pillole sparse su un bancone,il corpo in decomposizione. Secondo i figli, invece, si tratterebbe d'intossicazione da monossido di carbonio,per malfunzionamento di un impianto