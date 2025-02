Giallo Gene Hackman, ipotesi monossido killer per l'attore e la moglie

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – E' un, per ora, la morte della star di Hollywood, 95 anni, di suaBetsy Arakawa, pianista classica di 63 anni, e del loro cane. La polizia indaga in tutte le direzioni, nessuna pista è esclusa, anche se per la famiglia del grande attore l'più probabile sembra quella .