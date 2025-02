Inter-news.it - Giaccherini avvisa prima del Napoli: «Inter ha punti deboli e forti. Vi spiego»

in vista disottolinea idi forza edei nerazzurri primi in classifica, soffermandosi in particolare sulla condizione fisica della squadra e sul capitano Lautaro Martinez. Ne ha parlato dagli studi di DAZN.SCONTRO DIRETTO – Emanueleha parlato così in vista di: «Fino a che reggeva la difesa, ilvinceva le partite anche di misura. Punto di forza dell’è l’attacco, è la squadra che ha segnato più gol. Ha ritrovato Lautaro Martinez, perché nel 2025 è al top dopo un gennaio straordinario. L’altro punto forte è la consapevolezza della forza dell’e l’abitudine di giocare queste partite di livello, stando al vertice. Un punto debole dell’è la condizione fisica, sta calando anche nell’intensità, soprattutto nei secondi tempi.