Ghoulam a Sky: «Inter favorita per lo scudetto, ad inizio anno nemmeno si parlava del Napoli! Lukaku è quello che serve, sono convinto di una cosa»

L'ex terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha voluto dire la sua in vista dello scontro diretto di sabato in campionato tra i partenopei e l'Inter. Intervenuto in collegamento con Sky Sport assieme a Goran Pandev, Faouzi Ghoulam ha detto la sua in quella che è l'avvicinamento a Napoli-Inter. Queste le parole dell'ex terzino dei partenopei.

MA SE DOVESSE VINCERE IL NAPOLI DIVERREBBE L'AVVERSARIA NUMERO 1 PER LO SCUDETTO? – «L'Inter è la favorita per il campionato, all'inizio della stagione non si parlava nemmeno del Napoli. Adesso l'Inter arriva da un momento migliore, dopo aver passato il turno in Coppa Italia ed essere l'unica squadra italiana in Champions League, col migliore attacco della Serie A, quindi arriva sicuramente con grandissima fiducia. Il Napoli sta facendo la sua stagione che è comunque straordinaria, è un anno di transizione con un nuovo allenatore e nuovi giocatori, fare queste cose è incredibile!».