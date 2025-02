Bergamonews.it - Ghisalba, i carabinieri recuperano 55 dosi di cocaina pronte allo spaccio: “Segnalate subito situazioni sospette”

Leggi su Bergamonews.it

. Nel tardo pomeriggio del 24 febbraio, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e al contrastodi stupefacenti, idi Martinengo supportati dai colleghi di Treviglio hanno individuato in via Ticino aun soggetto sospetto che, alla vista dei militari, si è dato immediatamente alla fuga a piedi.Nel corso dell’inseguimento l’uomo si è disfatto di un sacchetto. Successivamente recuperato dai, all’interno sono stati rinvenuti 55 involucri in cellophane contenenti, per un peso complessivo di 41 grammi.Nonostante le immediate ricerche, il sospetto è riuscito a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, l’area in cui si è verificato l’episodio è parzialmente coperta da telecamere. Le indagini coordinate dalla Procura di Bergamo sono in corso per risalire all’identità.