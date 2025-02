Ilgiorno.it - Ghidoni coordinatore di Fratelli d’Italia

Il congresso cittadino diha eletto per acclamazione il suo nuovocittadino: Massimo(al centro con la giacca grigia), assessore ai lavori pubblici dell’attuale giunta di centrodestra, sarà il responsabile del partito di Giorgia Meloni a Cormano, puntando sulla parola chiave della "aggregazione dei cittadini"., 64enne, vive a Cormano da 35 anni: è sposato e ha due figli. Dopo aver lavorato come progettista senior per 41 anni in Metropolitana Milanese, è in pensione da due mesi e si appresta a realizzare gli obiettivi programmatici: "Sono onorato di rappresentarenella città che amo – precisa–. Grazie al lavoro di squadra, cercherò di concretizzare tutto il supporto che riceviamo dai cittadini ogni giorno, coinvolgendo il più possibile chi crede nel nostro progetto cormanese e chi vuole entrare a far parte di quella che reputo una bellissima famiglia.