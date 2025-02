Dayitalianews.com - Genova, tragedia a Borgoratti: si schianta con la moto contro un’auto, muore 16enne

Tragico incidente stradale, ieri pomeriggio (mercoledì 26 febbraio) a, nel quartiere. Un ragazzo di 16 anni, C.C., ha perso la vita in via Cadighiara. Laè avvenuta poco dopo le 16,20, nel quartiere di. Secondo una prima ricostruzione fatta dal nucleo infortunistica della polizia locale, sembra che il ragazzo abbia perso illlo del mezzo e cadendo si sarebbe scontratoche stava percorrendo la strada nella corsia opposta. Uno schianto violentissimo, fatale per il giovane.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 ma, sono risultati vani, i tentativi di rianimazione; il ragazzo è deceduto prima dell’arrivo in ospedale. Le indagini sulla dinamica dellasono state affidate alla polizia locale. Foto di repertorioL'articolo: sicon laproviene da Dayitalianews.