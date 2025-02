Lapresse.it - Genova, spara al vicino e si barrica in casa: si consegna dopo ore

Forse una lite di vicinato per terreni confinanti dietro la lite degenerata a Castiglione Chiavarese, in provincia di, dove un uomo ha ferito a colpi d’arma da fuoco une poi si èto in. A terra, colpito, è rimasto un 53enne soccorso in condizioni gravi e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Martino del capoluogo ligure. L’aggressore lo avrebbe colpitoun diverbio, per poi fuggire ersi inancora armato. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’uomo che hato, Giuseppe Vadalà, conosciuto nell’entroterra di Levante, si èto ai carabinieri che hanno cercato di convincerlo ad arrendersi. La resa,una lunga trattativa e un colloquio con un avvocato.