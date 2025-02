Ilgiornaleditalia.it - Genova, automobile e motocicletta si scontrano a Borgoratti, perde la vita uno studente di sedici anni

Il ragazzo era appassionato di motori. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: indagata la donna al volante della jeep. Il cordoglio degli amici Uno scontro tra una moto e un’auto in via Cadighiara, nel quartiere genovese di, è costato laa un ragazzo di 16 an