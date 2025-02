Quotidiano.net - Genitori anziani, i consigli legali per gestire il denaro

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 febbraio 2025 – Chi ha un genitore anziano è spesso chiamato a gestirne anche le finanze, con la procedura che può rivelarsi essere una sfida abbastanza complessa. Se l'anziano conserva consapevolezza delle proprie azioni, si può ricorrere alla procura, un atto notarile che delega un altro soggetto a operare in suo nome. Questo strumento è utile per amministrare beni e conti correnti, purché sia il genitore stesso a richiederlo in piena lucidità mentale. È fondamentale, in caso di presenza di più figli, mantenere trasparenza nelle decisioni finanziarie. Anche se la procura non richiede il consenso degli altri familiari, èabile condividere informazioni e registrare le scelte per evitare futuri dissapori. Un'opzione sicura è l'utilizzo di strumenti tracciabili, come carte prepagate, perle spese dell'anziano.