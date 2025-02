Lettera43.it - Gene Hackman trovato morto in casa con la moglie: aveva 95 anni

Il divo di Hollywoodè statonella sua abitazione di Santa Fe, nel New Mexico, insieme alla, la pianista 63enne Betsy Arakawa. Lo riporta il New York Post citando fonti della polizia: sebbene non siano ancora note le cause del decesso, gli agenti hanno spiegato di non sospettare alcun atto criminale. Oltre alla coppia, le forze dell’ordine hanno scoperto il corpo senza vita del loro cane. Leggenda del cinema internazionale oggi 95enne, in carrieraha vinto due premi Oscar come miglior attore protagonista per Il braccio violento della legge e Gli spietati: per lui anche quattro Golden Globes – di cui uno alla carriera – e un Orso d’argento alla Berlinale 1989 per Mississippi Burning.95.Articolo completo:incon la95dal blog Lettera43