Panorama.it - Gene Hackman trovato morto con la moglie e il loro cane: un mistero che scuote il mondo

L'attoreall'età di 95 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il leggendario interprete e la, Betsy Arakawa, sono stati trovati privi di vita mercoledì pomeriggio, intorno alle 13:45 ora locale, nellaabitazione di Santa Fe, New Mexico.Anche ilè statosenza vita. Ladell'attore, una pianista classica, aveva 63 anni. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, ma le autorità non hanno ancora reso noti dettagli sulle cause e il momento esatto del decesso della coppia.Non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio, ma lo sceriffo Adan Mendoza, che ha confermato la notizia al "Santa Fe New Mexican", ha dichiarato: «Non ci sono al momento particolari che facciano pensare a un omicidio». Gli agenti sono intervenuti nell'abitazione della coppia «per indagare sulla morte di due anziani e di un», trovando i corpi di un uomo «di circa 90 anni e di una donna di 60».