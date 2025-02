Thesocialpost.it - Gene Hackman morto insieme alla moglie e al cane: la terribile ipotesi dietro la tragedia

Un tragico mistero circonda la morte di, dellaBetsy Arakawa e del loro, tutti ritrovati senza vita nella stessa casa e nello stesso giorno. Il celebre attore, 95 anni, noto per le sue interpretazioni in film indimenticabili come Il braccio violento della legge, La conversazione e Gli spietati, è stato trovato senza vita nella sua residenza di Santa Fe, New Mexico.Leggi anche: Dramma nel cinema:trovatoin casaa lui, secondo le indagini iniziali delle autorità, sono stati rinvenuti il corpo di sua, Betsy Arakawa, pianista classica di 64 anni, e quello del loro. Come riportato dal Santa Fe Mexican, lo sceriffo della contea, Adan Mendoza, ha confermato che, dopo la mezzanotte di giovedì, è stato accertato il decesso della coppia e dell’animale.