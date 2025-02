Gene Hackman morto da almeno 24 ore il giallo sull’attore trovato senza vita con moglie e cane | l’ipotesi dell’avvelenamento

Leggi su Open.online

Quando la polizia di Santa Fe hai loro corpi, l’attore, laBetsy Arakawa e uno dei loro cani eranoda24 ore. A far scattare il sopralluogo era stata la chiamata di un vicino preoccupato, gli agenti avrebbero dovuto solo sincerarsi che gli inquilini della villa su Old Sunset Trail, nella periferia nord di Santa Fe in New Mexico, stessero bene. Di fronte agli occhi, invece, si sono trovati i tre cadaveri. La causa dei decessi non è ancora nota e, stando a quanto riporta Tmz, gli inquirenti al momento non escludono niente. Doppio omicidio, suicidio, morte accidentale o per cause naturali: tutte le opzioni sono sul tavolo. Al momento non ci sarebbero però evidenze di atti criminali. «Posso solo dire che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare sulla morte», ha riferito ai media americani lo sceriffo Adan Mendoza.