Ildifforme.it - Gene Hackman, la moglie e il cane trovati morti in casa: per polizia le circostanze sono sospette

Leggi su Ildifforme.it

I due corpi erano in stato di decomposizione e si trovavano in due stanze diverse. L'iniziale ipotesi di una perdita di monossido di carbonio sarebbe stata smentita dalle analisi della società del gas del New Mexico, intervenuta sul luogo delle. Laal momento non esclude alcuna pistaL'articolo, lae ilin: perleproviene da Il Difforme.