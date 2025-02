Nerdpool.it - Gene Hackman, la moglie Betsy Arakawa e il loro cane trovati morti nella loro residenza di Santa Fe

Leggi su Nerdpool.it

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di, leggendario attore statunitense, e di sua, la pianista. I coniugi, insieme al, sono statisenza vitaabitazione aFe, New Mexico, il 26 febbraio 2025. Le autorità locali hanno confermato il decesso, ma le cause della morte non sono state rese note. Non sono stati rilevati segni di attività criminale.Una carriera stellare nel cinemaNato il 30 gennaio 1930 a San Bernardino, California, EuAllenha avuto una carriera cinematografica che ha attraversato oltre quattro decenni. Tra i suoi ruoli più iconici si ricordano quello di Jimmy “Popeye” Doyle in Il braccio violento della legge (1971), che gli valse il suo primo Premio Oscar, e quello di Little Bill Daggett in Gli spietati (1992), per il quale ottenne il secondo Oscar.