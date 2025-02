Iodonna.it - Gene Hackman, il suo ruolo indimenticabile in “La conversazione”

Il mondo del cinema piange la scomparsa di, leggendario attore statunitense, trovato morto all’età di 95 anni insieme alla moglie, la pianista Betsy Arakawa, nella loro residenza di Santa Fe, Nuovo Messico. Le autorità locali hanno confermato il ritrovamento dei corpi mercoledì 26 febbraio, senza segni evidenti di crimine; un’indagine è in corso per determinare le cause del decesso., icona ruvida e modesta della storia del cinema guarda le foto, due volte premio Oscar, ha avuto una carriera prolifica che ha attraversato oltre quattro decenni, lasciando un’impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale.