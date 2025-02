Iltempo.it - Gene Hackman, il duro di Holllywood trovato morto con moglie e cane: è giallo

Il famoso attore americanoe la, la pianista Betsy Arakawa, sono stati trovati morti nella loro casa a Santa Fe, nel New Mexico. Lo riferisce il New York Post che cita fonti della polizia locale. Anche ildella coppia sarebbe statosenza vita. Il corpo di, 95 anni, di Arakawa, 63 anni di cui 34 al fianco dell'attore, e del loro animale domestico sono stati trovati ieri pomeriggio. Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha riferito che non sono stati trovati segni di effrazione nella villa e i media Usa riportano che non viene ipotizzato al momento l'omicidio. Diverse le piste investigative che restano aperte.è stato uno dei volti più amati del cinema di Hollywood, due volte premio Oscar e vincitore di quattro Golden Globe, indimenticato protagonista, tra l'altro, di "Bonnie and Clyde" e dei "Tenenbaums".