Liberoquotidiano.it - Gene Hackman: i premi Oscar, i riconoscimenti e i red carpet

Leggi su Liberoquotidiano.it

Addio a, il due volteè stato trovato morto all'età di 95 anni insieme alla moglie Betsy Arakawa, pianista classica 63enne, nella loro abitazione in New Mexico. Nel video alcuni dei momenti più importanti della carriera dell'attore, a partire dal primovinto nel 1972 per ‘Il braccio violento della legge'. Nel 1993 il secondo per l'interpretazione in 'Gli spietati'. Nelle immagini anche il reda Cannes con Monica Bellucci e Morgan Freeman nel 2000 per laere di 'Under Suspicion', fino al Golden Globe alla carriera ricevuto nel 2003. "È tutto ciò che ho sempre voluto fare. Sono così poche le persone che riescono a ottenere ciò che vogliono veramente nella vita. Si rinuncia a molto in termini di famiglia, si è sempre in nord africa o da qualche altra parte, ma è un mondo immaginario ed è quello che volevo fare da bambino.