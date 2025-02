Iltempo.it - Gene Hackman, i 5 film imperdibili e il "caso" Frankenstein Junior

Leggi su Iltempo.it

Lutto nel cinema per la scomparsa dia 95 anni, trovato morto assieme alla moglie Betsy Arakawa (63) e al cane nella loro casa di Santa Fe (New Messico). Un gigante di Hollywood che scompare a pochi giorni dalla Notte degli Oscar, dove aveva trionfato due volte: nel 1972 per "Il braccio violento della legge" (miglior attore protagonista) e nel 1993 per "Gli spietati" (miglior attore non protagonista). Oltre alle prestigiose statuette,ha vinto anche due Bafta, quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera nel 2003) e uno Screen Actors Guild Award. Nelle foto sopra una scena di "Colpo vincente" (Hoosier) pellicola del 1986. Ecco cinque dei suoida non perdere: 1. "Il braccio violento della legge" (The French Connection, 1971) – Iconico poliziesco che gli valse l'Oscar come Miglior attore per il ruolo del detective Popeye Doyle, un duro che ha fatto scuola nel cinema Usa.