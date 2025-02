Cultweb.it - Gene Hackman e quello spassoso cameo in Frankenstein Junior: come andarono le cose?

, scomparso all’età di 95 anni, è stato uno dei più grandi attori di Hollywood, perfettamente a suo agio in ognire. Fu l’indimenticabile protagonista di Il braccio violento della legge (1971) di William Friedkin e di La conversazione, film di Francis Ford Coppola premiato con la Palma d’oro a Cannes nel ’74. E anche nel cast del magnifico Gli spietati di Clint Eastwood, che gli valse il secondo Oscar della carriera nel ’93 dopoper The French Connection. Senza dimenticare incursioni più popil ruolo di Lex Luthor in Superman I e II. Ma se i grandi si vedono anche nelle piccole, c’è una parte che resterà alla storia nella carriera di: quella dell’eremita cieco di.Unesilarante cheha voluto fortemente, arrivando a tampinare l’amicoWilder, protagonista e sceneggiatore del cult di Mel Brooks.