Gene Hackman è morto

L’attore, vincitore di due premi Oscar, è stato trovatonella sua casa di Santa Fe, Nuovo Messico, insieme alla moglie Betsy Arakawa e al loro cane. Le autorità locali hanno dichiarato che non si sospetta alcun atto criminale e che le cause del decesso sono ancora da determinare., 95 anni, ha avuto una carriera cinematografica di oltre 60 anni, con interpretazioni memorabili in film come “Il braccio violento della legge” (The French Connection), per il quale ha vinto l’Oscar come Miglior Attore, e “Gli spietati” (Unforgiven), che gli è valso l’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista. Era noto per la sua versatilità, passando da ruoli di antagonisti minacciosi a personaggi quotidiani e riconoscibili. Ha interpretato Lex Luthor nel film Superman del 1978 e nei sequel.