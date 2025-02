Dayitalianews.com - Gene Hackman e la moglie trovati morti insieme al cane nella loro casa di Santa Fe

La notizia è stata confermata dallo sceriffo della capitale del New MexicoL’attoree laBetsy Arakawa sono statidiFe (capitale del New Mexico) assieme al. La notizia è stata confermata dallo sceriffo della contea che ha detto di averlisenza vita poco dopo la mezzanotte di giovedì 27 febbraio. Al momento non ci sono cause del decesso né segni evidenti di un atto criminale, ha aggiunto. L’attore aveva 95 anni, la63. Lo sceriffo Adan Mendoza non ha fatto ipotesi sulla causa di morte. La carriera del gande attoreIl primo film di successo diè ‘Bonnie and Clyde’ del 1967. In seguito ha recitato in film e serie tv come ‘Superman’, Il ‘braccio violento della legge’, ‘Get Shorty’. Nel 2004 ha annunciato il suo ritiro dalle scene.