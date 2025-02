Quotidiano.net - Gene Hackman e Betsy Arakawa trovati morti nella loro casa di Santa Fe

L'attore statunitense premio Oscare sua mogliesono statidiFe, nel New Mexico. Lo riportano i media internazionali. Lo sceriffo della contea diFe, nel New Mexico, ha affermato: "Possiamo confermare chee sua moglie sono statimercoledì pomeriggioresidenza di Sunset Trail. C'è un'indagine in corso". Nel corso di una carriera durata più di sei decenni,ha ricevuto due premi Oscar, due Bafta, quattro Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Lo sceriffo della contea diFe, Adan Mendoza, ha confermato ai media locali la notizia della morte della coppia, insieme alcane. Mendoza ha affermato che non ci sono state evidenti indicazioni di un atto criminale. Ma non ha fornito la causa del decesso né ha detto quando la coppia potrebbe essere morta.