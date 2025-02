Ilfattoquotidiano.it - Gene Hackman e Betsy Arakawa, la polizia: “Morti sospette. Nessun segno di fuga di gas o di monossido”

La morte di, della mogliee di uno dei loro tre pastori tedeschi vengono ora considerate dalle autorità come “sospetta”. A rivelarlo è il sito TMZ. La testata statunitense è venuta in possesso di un mandato di perquisizione dell’abitazione di Santa Fe di proprietà del celebre attore, dove sono stati ritrovati i tre corpi senza vita. Un detective di Santa Fe ha scritto nella sua dichiarazione giurata di credere che “la morte dei due individui deceduti sia di natura sufficientemente sospetta da richiedere una ricerca e indagini approfondite perché la parte denunciante ha trovato la porta d’ingresso della residenza non protetta e aperta”.Nel suo rapporto il detective insieme ai suoi colleghi hanno osservato un cane sano che correva libero nella proprietà; un altro cane sano vicino alla donna deceduta (landr); un cane deceduto sdraiato a pochi metri dalla donna vicino ad un armadio del bagno”.