Movieplayer.it - Gene Hackman: Clint Eastwood, Francis Ford Coppola e le star di Hollywood reagiscono alla morte dell'attore

Leggi su Movieplayer.it

La notiziadiha suscitato grande commozione nel mondo di, ecco le reazioni di, Tom Hanks e altre. La notiziadia moglie Betsy Arakawa ha sconvolto il mondo del cinema e online amici e colleghi hanno condiviso ricordi e messaggi in onore. Le autorità, poche ore fa, hanno confermato che verranno effettuatee indagini approfondite per scoprire la causa del decesso e bisognerà quindi attendere per avere un'idea chiara di quanto accaduto nella residenzaa Santa Fe. I messaggi dei registi, che aveva direttonel film Gli spietati nel 1992, ha dichiarato: "Non c'era unpiù bravo rispetto a. Intenso e istintivo. Mai .