Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli per la vetta. Conte si affida a tre pilastri per ripartire”

Leggi su Napolipiu.com

: “per lasia treper”">Dopo il ko di Empoli, ilha bisogno di ritrovare brillantezza, fame e gol per rilanciarsi nella corsa scudetto. Come analizzato da Vincenzo D’Angelo sulla, la sfida contro l’Inter al Maradona sarà un banco di prova fondamentale: ilpuò ancora sognare in grande o deve iniziare a guardarsi alle spalle?Lukaku, l’uomo in più che deve tornare a segnareIlha bisogno del suo attaccante di riferimento: Romelu Lukaku. Il belga non segna da quattro giornate e questa coincidenza ha accompagnato il rallentamento degli azzurri.«Le ambizioni deldipendono tantissimo da Lukaku. Non a caso, le ultime quattro partite senza gol del belga hanno segnato la frenata della squadra.