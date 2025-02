Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, i big spremuti”

Leggi su Napolipiu.com

: “, i big”">In un campionato che ha visto ilvivere momenti altalenanti, ci sono due certezze assolute: Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani. Come sottolineato da Antonio Giordano sulla, i due difensori azzurri sono stati gli unici a non perdere mai un minuto in questa stagione. 26 partite su 26, 2340 minuti giocati senza soste, un dato impressionante che testimonia la loro centralità nel progetto di Antonio Conte.Di Lorenzo e Rrahmani, i maratoneti delLa loro presenza costante non è solo un dato statistico, ma il segnale di una squadra che si è aggrappata a loro nei momenti difficili.«Ilè loro, l’esterno destro (o braccetto) e il centrale. Gli instancabili trascinatori di una squadra che, prima di finire nelle sabbie mobili di febbraio, aveva macinato chilometri su chilometri.